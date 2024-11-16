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Дрифтующая BMW въехала в толпу людей в Одинцово, пострадала женщина с коляской

В Одинцово дрифтующая BMW сбила женщину с коляской

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Телеграм-канал «Baza»

В Одинцово дрифтер не рассчитал траекторию и въехал в толпу зрителей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Белая БМВ без номеров крутилась в круге зрителей — в какой-то момент машину занесло сильнее, чем нужно, и она сбила нескольких человек», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что сильно пострадала женщина с коляской. Прибывшая на место машина скорой помощи забрала травмированную зрительницу в больницу.

По данным Baza, белая BMW принадлежит автомобильному блогеру Георгию Ерохину (Гоша2048). Кто находился за рулем машины в момент ДТП, не сообщается.

14 ноября городские камеры Екатеринбурга запечатлели момент ДТП, которое спровоцировал 22-летний водитель Bentley.

После столкновения автомобиль Bentley выехал с проезжей части и врезался в фонарь, который в результате удара упал на дорогу. Оба водителя были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По информации СМИ, за рулем автомобиля Bentley в момент аварии находился азербайджанский блогер Эмиль И.

Ранее популярный блогер пообещал изнасиловать россиянина и почти устроил с ним ДТП.

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