Синоптики пообещали водителям «нервную зиму». Что будет с автомобилями «Союз автосервисов» предупредил о резком росте расходов на подготовку автомобиля к зиме

Для российских автомобилистов предстоящая зима станет настоящим испытанием. Водителей ожидают резкие перепады температуры, сильные снегопады и частые ДТП. В автосервисах уже предупреждают о длинных очередях. Как подготовить авто к зиме и сколько за это придется заплатить — в материале «Газеты.Ru».

Предстоящая зима для российских водителей будет нервной, рассказал «Газете.Ru» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Для столичного региона эта зима будет теплой, но при этом ожидаются заметные колебания температуры и сильные осадки. Ближайшие дни это продемонстрируют. Поэтому автомобилистам стоит готовиться к нервной зиме. Резкие перепады давления и температуры в течение зимних месяцев практически неизбежны», – предупредил синоптик.

По словам Шувалова, водителей ожидают частая гололедица и, несмотря на теплую погоду, сильные снегопады. Для этой зимы будут характерны кратковременные резкие похолодания, которые приведут к осложнению ситуации на дорогах.

«Спокойной эта зима для автомобилистов не будет. Первых заморозков можно ждать уже на этих выходных — до -5°C. Среднесуточная температура будет ниже 0°C после воскресенья», – заявил специалист.

Очереди на СТО

С наступлением холодов начнется «истерика» — в автосервисы и шиномонтажи выстроятся очереди на несколько дней вперед, предупредил член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов.

«В заморозки нагрузка на автосервисы всегда максимальная,

потому что большинство водителей тянут с подготовкой к зиме до последнего и все ждут, когда станет скользко. Россияне почему-то боятся «переобуться» на неделю или две раньше. Это чревато ДТП и 2024 год ничем не отличается от предыдущего. Мы видим, что наплыва людей, которые готовят свои авто заранее, нет», – посетовал он.

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Плисов отметил, что с началом холодов очереди на станции техобслуживания займут в среднем три дня. По словам эксперта, некоторые водители готовы простоять у шиномонтажа даже целые сутки, чтобы на утро поехать на работу уже на шипованной резине.

Также эксперт предупредил, что чем ниже температура за окном, тем выше риск, что у машины возникнут проблемы. Например, уже

при морозах до -15°C возникают проблемы со свечами зажигания и аккумулятором.

Еще промерзает и моторное масло, особенно если оно контрафактное. Эксперт обратил внимание на то, что сегодня под видом оригинальных масел часто продают подделку, которая в холодную погоду теряет смазочные свойства.

Как подготовить автомобиль

Перед холодами надо проверить состояние резины, если она служит далеко не первый сезон, на предмет возможных повреждений, заявили в дилерском холдинге группы компаний «Автодом». А на новых покрышках придется ездить какое-то время медленно.

«Новые зимние шины с шипами нужно обкатать примерно 500 км, чтобы все шипы заняли места в гнездах. Рекомендуется в период обкатки не практиковать резкие разгоны и торможения, стоит ездить в спокойном режиме», – посоветовали эксперты «Автодома».

Затем необходимо проверить состояние аккумулятора: при низких показателях его нужно подзарядить, чтобы автомобиль без проблем заводился в морозы. Также нужно очистить окисления на клеммах и заменить расходные элементы системы зажигания, отметили в дилерском холдинге.

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В «Автодоме» подчеркнули, что если перед зимой с последней замены моторного масла прошло более 7 тыс. км, то его лучше заменить. Аналогичным образом стоит поступить и с масляным фильтром. Следует проверить антифриз и залить незамерзающую жидкость в бачок стеклоомывателя.

Сервисмены группы компаний «Автоспеццентр» в свою очередь заметили, что не лишним будет заменить тормозную жидкость, которая имеет склонность накапливать влагу, что может снизить эффективность торможения.

«Кроме того, подготовьте зимний комплект и положите все необходимое в багажник, туда входят

провода для «прикуривания» двигателя, размораживатель замков, смазка для резиновых уплотнителей, щетка-скребок и небольшая лопата»,

– посоветовали в компании.

Илья Плисов из «Союза автосервисов» порекомендовал владельцам дизельных автомобилей использовать при случае антигель и удалитель влаги из бензобака, иначе двигатель не будет заводиться.

«Обычно водители винят в этом некачественную солярку, но на самом деле проблема в том, что в баке осталась влага», — подчеркнул эксперт.

Чем обработать машину

Зимой автомобиль нуждается в дополнительной обработке, считает директор по сервису и запчастям «Авилон Легенда» Андрей Егармин.

«Следует обработать резинки уплотнений дверей и окон авто силиконовой смазкой, чтобы предотвратить их примерзание. Для замков надо использовать морозостойкую смазку или специальный спрей», – сказал он.

Особое внимание Егармин посоветовал обратить на кузов автомобиля.

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«Немалый вред кузову наносят агрессивные реагенты, которыми посыпают дороги для борьбы с гололедом. Жижа, образующаяся от смеси песка и соли и других компонентов, налипает на днище и поверхности машины», — предупредил эксперт.

Чтобы защитить лакокрасочное покрытие, Егармин порекомендовал провести антикоррозийную защиту кузова.

Обработать автомобиль можно самостоятельно или на СТО.

Для защиты эксперт посоветовал использовать специальные битумные мастики, полимеры, составы на основе каучука, масляные средства, а также воски и парафины.

Во сколько обойдется

В этом году россиянам подготовка машины к зиме обойдется в круглую сумму — до 200 тысяч рублей, отмечает Илья Плисов из «Союза автосервисов».

«На машинах нижнего ценового сегмента аккумуляторы и шины дешевле. Разница в сравнении с паркетниками и внедорожниками доходит до 10 раз. Купить четыре колеса в пределах 40 тыс. рублей реально на мелкие диаметры, а вот на крупные уже придется отдать свыше 300 тыс. рублей», – пояснил он.

По словам эксперта, самый недорогой аккумулятор стоит 3-4 тыс. рублей, однако качественные устройства продают уже дороже 20 тыс. рублей.

«Итоговый ценник сильно зависит от того, насколько сильно человек запустил авто. Если до этого он не вкладывался в машину, то ему выкатят целый список услуг», — рассказал Плисов.