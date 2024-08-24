Назван самый крупный штраф за нарушение ПДД

Самый крупный штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в России в 2024 году составил 400 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков «МТС банка».

«Самый большой штраф, в 400 тыс. рублей, был получен по статье «Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов на величину более 50 сантиметров», — сообщили аналитики «МТС банка».

Отмечается, что средняя сумма штрафа за нарушение ПДД за семь месяцев 2024 года увеличилась на 4%, до 510 рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

До этого стало известно, что вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков («Новые люди») внесет в палату парламента законопроект об отмене административной ответственности для автолюбителей, у которых с собой при поездке не оказалось водительского удостоверения в бумажном виде, если есть документы в электронном виде на «Госуслуги авто».

Законодатели поясняют, что сегодня у всех сотрудников ГИБДД есть возможность дистанционно проверить наличие у граждан водительского удостоверения в соответствующей государственной информационной системе (ГИС). Проверку можно осуществить при вводе персональных данных водителя в ГИС, которая содержит информацию о наличии водительского удостоверения у водителя.

Ранее стало известно о риске коррупции в ГИБДД из-за закона об опасном вождении.