Полиция устанавливает участников дрифта в подмосковном Одинцово

Сотрудники полиции проводят проверку по видео, на котором запечатлен автомобиль BMW, который въехал в толпу зрителей.

«В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими была выявлена видеопубликация, на которой водитель, управляя автомобилем марки BMW устроил дрифт и въехал в толпу людей. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников инцидента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в полицию заявлений, в том числе из медучреждений, не поступало.

Инцидент с дрифтующим автомобилем BMW в Одинцово произошел накануне вечером. Машина без номеров крутилась в круге зрителей, но в какой-то момент ее занесло и она сбила нескольких зрителей, включая женщину с коляской. Пострадавшую отправили в больницу. О ее состоянии не сообщается.

Позже появилась информация, что в момент ДТП за рулем BMW находился известный автоблогер Гаджи Гаджиев.

До этого МВД Дагестана распространило видео, в котором Гаджиева проверяли за опасную езду. Блогер должен был быть лишен водительских прав. На мужчину оформили шесть административных материалов. Позже Гаджи переехал в Москву и начал устраивать дриф уже в столице.

Ранее блогер пообещал изнасиловать россиянина и почти устроил с ним ДТП.