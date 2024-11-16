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Стало известно о личности водителя седана BMW, въехавшего в толпу в Одинцово

Baza: за рулем дрифтующей BMW в Одинцово мог находиться блогер Гаджиев

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Телеграм-канал Гаджи Гаджиев

По предварительным данным, за рулем BMW, которая сбила людей на собрании дрифтеров в Одинцово, находился известный автомобильный блогер Гаджи Гаджиев. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По предварительной информации, руль машины неудачно выкрутил автоблогер Гаджи Гаджиев. Ранее его должны были лишить прав», — говорится в сообщении канала.

В 2023 году МВД по Дагестану опубликовало ролик, в котором Гаджиева проверяли за опасную езду, его должны были лишить прав. На блогера оформили шесть административных материалов. После Дагестана Гаджи перебрался в Москву и начал дрифтовать уже в столице.

Инцидент с дрифтующим автомобилем BMW в Одинцово произошел накануне вечером. Машина без номеров крутилась в круге зрителей, но в какой-то момент машину занесло и она сбила нескольких человек, включая женщину с коляской. Пострадавшую отправили в больницу. О ее состоянии не сообщается.

До этого стало известно, что городские камеры Екатеринбурга запечатлели момент ДТП, которое спровоцировал 22-летний водитель Bentley.

После столкновения автомобиль Bentley выехал с проезжей части и врезался в фонарь, который в результате удара упал на дорогу. Оба водителя были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее блогер пообещал изнасиловать россиянина и почти устроил с ним ДТП.

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