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Столичный СК возбудил уголовное дело после гонок блогера на московских дорогах

В СК завели уголовное дело на блогера Гаджиева за опасную езду по улицам Москвы

Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело после гонок, которые устроил блогер Гаджи Гаджиев на дорогах Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СК.

«Из социальных медиа получена информация о том, что на одном из каналов в видеохостинге размещена видеозапись, на которой зафиксирована группа лиц, агрессивно передвигающаяся на автомобилях в нарушение правил дорожного движения по улицам города Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС, что Госавтоинспекция Москвы проводит проверку по факту публикации видео. Судя по кадрам, нарушители передвигались по Москве на автомобиле Mercedes-Benz белого цвета.

До этого стало известно, что в центре Ростова-на-Дону мужчина обстрелял из пистолета автомобиль Mercedes-Benz после конфликта у караоке-клуба. О пострадавших в результате потасовки и стрельбы не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, который разбил палкой припаркованные машины.

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