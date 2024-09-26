Популярный блогер пообещал изнасиловать россиянина и почти устроил с ним ДТП

На популярного в России блогера Субо Мамедова подали заявление в полицию за то, что он пригрозил мужчине изнасилованием и физической расправой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Субо Магомедов на своем Lamborghini выезжал со второстепенной дороги и чуть не врезался в автомобиль, ехавший по главной дороге. Затем, по данным заявителя, Субо начал сигналить и моргать фарами и в процессе движения перестроился перед машиной своего оппонента и начал специально оттормаживаться, чтобы тот врезался в него», — говорится в публикации.

После этого водители поравнялись и начали спорить. В ходе разговора блогер пригрозил мужчине изнасилованием и расправой. В результате водитель «легковушки» вызвал полицию и написал заявление.

В соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на Субо подписаны 13 млн человек.

До этого российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее чем за год.

Большинство штрафов были выписаны за превышение скорости и повторное превышение. Также у Дзюбы были штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.

С октября 2023 года форвард оплатил штрафов на 88 тысяч рублей. Последние пять штрафов за нарушение ПДД Дзюба получил 5 августа — за нарушение скорости.

Ранее известного автоблогера оштрафовали на 286 тысяч рублей за нарушения ПДД.