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На видео попал момент тарана азербайджанским блогером на Bentley авто в Екатеринбурге

В Екатеринбурге появилось видео тарана блогером из Азербайджана машины на встречке

14 ноября городские камеры Екатеринбурга запечатлели момент ДТП, которое спровоцировал 22-летний водитель Bentley. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

«Водитель автомашины Bentley, двигаясь по ул. Бебеля со стороны ул. Черепанова, в нарушение п. 9.2 ПДД РФ, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «Хендай», которая совершала левый поворот с ул. Бебеля на прилегающую территорию», — написали в ведомстве.

Также сообщается, что после столкновения автомобиль Bentley выехал с проезжей части и врезался в фонарь, который в результате удара упал на дорогу. Оба водителя были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Уточняется, что виновник ДТП за три года был оштрафован 194 раза.

По информации екатеринбургского издания E1.Ru, за рулем автомобиля Bentley в момент аварии находился азербайджанский блогер Эмиль И. Сам автомобиль, по данным издания, ранее использовал криминальный авторитет Марсель Гасанов.

Ранее россиянка станцевала стриптиз на капоте авто и попала на видео.

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