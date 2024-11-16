В Москве мужчина накинулся на контролера парковок, который сфотографировал его машину

Мужчина избил контролера отдела контроля городских парковок ГКУ «АМПП» в Москве. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главное следственное управление (ГСУ) СК России по Москве.

«По данным следствия, 13 ноября фигурант, находясь на Старокачаловской улице, несколько раз ударил в область головы и шеи контролера отдела контроля городских парковок ГКУ «АМПП», который осуществлял фотофиксацию автомобилей», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). С фигурантом проводятся следственные действия, свою вину в избиении контролера городских парковок он признал.

До этого безбилетница отхлестала по щеке контролера в Москве и попала под уголовное дело. По версии следствия, 21 мая женщина, находясь в салоне автобуса, была остановлена для проверки оплаты проезда. Однако безбилетница применила насилие в отношении контролера. Инцидент попал на камеру.

Кроме того, 10 июля в Москве пассажир автобуса напал на женщину-контролера, которая собиралась выписать ему штраф за безбилетный проезд. Позже мужчину задержали.

Ранее безбилетник решил придушить женщину-контролера, чтобы не платить штраф.