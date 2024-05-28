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Безбилетница отхлестала по щеке контролера в Москве и попала под уголовное дело

В Москве безбилетницу, отхлеставшую контролера по щеке, отследили по видео

В Москве возбудили уголовное дело после того, как женщина напала на контролера автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал столичного Следственного комитета.

«По версии следствия, 21 мая 2024 года женщина, находясь в салоне автобуса, была остановлена сотрудником ГКУ «Организатор перевозок» для проверки оплаты проезда. Однако фигурантка во избежание привлечения к административной ответственности и беспрепятственного выхода из автобуса применила насилие в отношении представителя власти», — говорится в сообщении.

Судя по видео, безбилетница ударила контролера по лицу.

Отмечается, что злоумышленница установлена, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

До этого житель Иркутской области попытался необычным способом угнать «девятку», но все равно был пойман полицией. По данным следствия, мужчина, обманув отца, при помощи его Jeep отбуксировал чужую машину, починил авто и отправился на нем к подруге в соседнее село. Однако в пути, когда в бензобаке закончилось топливо, машина заглохла. В результате мужчине пришлось бросить автомобиль и пойти домой пешком. Впоследствии его поймала полиция.

Ранее сообщалось, что в Москве частично перекрыли МКАД из-за возгорания автомобиля.

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