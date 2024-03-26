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В Москве безбилетник решил придушить женщину-контролера, чтобы не платить штраф

На юге Москвы в трамвае безбилетник избил женщину-контролера

В Москве пассажир трамвая напал на женщину-контролера, которая собиралась выписать ему штраф за безбилетный проезд. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного СК.

«22 марта 2024 года молодой человек, находясь в трамвае, был остановлен сотрудницей ГКУ «Организатор перевозок» за безбилетный проезд. Однако во избежание привлечения к административной ответственности и беспрепятственного выхода из трамвая применил насилие в отношение представителя власти», — сообщили в пресс-службе.

На видео, которое опубликовал московский СК, видно, что мужчина набрасывается на контролера, после чего обхватывает руками шею женщины и толкает ее.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Нарушителя уже нашли — им оказался 32-летний москвич. Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

До этого Скопинский районный суд Рязанской области приговорил уставника и псаломщика Дмитриевского мужского монастыря к году принудительных работ за мошенничество в отношении прихожанки. Было установлено, что мужчина выманил у нее 550 тыс. рублей, пообещав два автомобиля из-за границы.

Ранее в Петербурге депутаты предложили штрафовать за парковку во дворах на разметке.

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