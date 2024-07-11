Безбилетник напал на контролера в автобусе на юго-западе Москвы

В Москве пассажир автобуса напал на женщину-контролера, которая собиралась выписать ему штраф за безбилетный проезд. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного СК. Инцидент произошел 10 июля.

«Мужчина, находясь в салоне автобуса, был остановлен сотрудницей ГКУ «Организатор перевозок» для проверки оплаты проезда. Фигурант, желая избежать привлечения к административной ответственности за безбилетный проезд, применил насилие в отношение представителя власти», — говорится в сообщении.

Судя по видео, безбилетник ударил женщину-контролера. Позже мужчину задержали. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

До этого безбилетница отхлестала по щеке контролера в Москве и попала под уголовное дело. По версии следствия, 21 мая женщина, находясь в салоне автобуса, была остановлена для проверки оплаты проезда. Однако безбилетница применила насилие в отношении контролера. Инцидент попал на камеру.

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