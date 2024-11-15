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Стало известно, когда в России появится новый минивэн Sollers

В сентябре 2025 года Sollers выведет на российский рынок минивэн SP7

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Sollers

В сентябре 2025 года компания Sollers планирует начать продажи на российском рынке минивэна SP7. Об этом сообщают «Известия».

«Заявлено, что SP7 получит двухлитровый турбодвигатель мощностью 200 л.с. в связке с восьмиступенчатым «автоматом», салон рассчитан на семерых, включая водителя», — говорится в сообщении издания.

Модель Sollers SP7 ранее была анонсирована под названием RF8.

До этого стало известно, что Changan объявил о выходе на российский рынок машин своего премиального бренда Avatr. Первой моделью, которая появится в РФ, станет Avatr 11.

Avatar 11 построен на модульной платформе EP1. По размерам он близок к модели BMW X6: длина — 4880 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1601 мм, колесная база — 2975 мм. У купе-кроссовера безрамочные двери, а также камеры вместо зеркал заднего вида. В салоне на передней панели установлен большой экран мультимедийной системы, все кнопки — сенсорные. Также автомобиль оборудован адаптивным круиз-контролем с функцией «автопилота».

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