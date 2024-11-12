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Changan вывел на российский рынок новый премиальный автобренд

В России официально представили автобренд Avatr

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Avatr

Китайский автопроизводитель Changan объявил о выходе на российский рынок машин своего премиального бренда Avatr. Об этом сообщает пресс-служба Changan. Продажи машин этой марки стартуют в начале 2025 года. Первой моделью, которая появится в РФ, станет Avatr 11.

На китайском рынке купе-кроссовер Avatr 11 представлен с 2022 года.

Avatar 11 построен на модульной платформе EP1. По размерам он близок к модели BMW X6: длина — 4880 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1601 мм, колесная база — 2975 мм. У купе-кроссовера безрамочные двери, а также камеры вместо зеркал заднего вида. В салоне на передней панели установлен большой экран мультимедийной системы, все кнопки — сенсорные. Также автомобиль оборудован адаптивным круиз-контролем с функцией «автопилота».

Он оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 578 л.с.

Ранее сообщалось, что кроссовер Chery Tiggo 9 получит систему автоматической парковки с искусственным интеллектом.

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