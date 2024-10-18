Стало известно, когда в России начнется выпуск минивэна Sollers

Компания Sollers в 2025 году пополнит модельный ряд автомобилей под своим брендом минивэном RF8 и фургоном М3, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы компании.

Начало сборки фургона намечено на конец 2024 года, а минивэна — на 2025 год. Аналог фургона в Китае — модель JAC M3, минивэна — JAC Refine RF8. Для производства минивэна под маркой Sollers выбрана самая простая версия RF8 — с мотором 2.0 мощностью 224 л.с. и автоматической трансмиссией. Минивэн длиной 5,8 метра рассчитан на перевозку семерых человек на трех рядах кресел.

Коммерческую технику на основе JAC под собственной маркой Sollers выпускает с конца 2022 года. Тогда началось производство моделей Atlant и Argo.

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