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АвтоВАЗ показал, как выглядит внутри электрический седан Lada e-Aura

АвтоВАЗ распространил фото электрического седана Lada e-Aura с красным салоном

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АвтоВАЗ

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» распространил новое фото электрического седана бизнес-класса Lada e-Aura.

Судя по изображению, у Lada e-Aura кожаная обивка кресел красного цвета. В таком же оттенке выполнены элементы руля, дверных карт и передней панели. Технических подробностей о модели в компании не раскрыли.

До этого на автомобиле Lada e-Aur проехался первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

О том, что «АвтоВАЗ» тестирует Lada e-Aura, стало известно в начале октября 2024 года. Это подтвердил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Длина обычного седана Aura составляет 4661 мм, ширина — 1764 мм, высота — 1496 мм. Aura оснащена 1,8-литровым мотором Evo мощностью 122 л. с. и вариатором китайской фирмы WLY, которая принадлежит концерну Chery. Разгон до 100 км/ч седана занимает 10,2 с.

Ранее «АвтоВАЗ» официально заявил, когда появится новая модель Lada.

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