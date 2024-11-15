Появились кадры с разбитым КамАЗом, который влетел в трамвай в Москве

В Москве очевидцы сняли на камеру «КамАЗ», который врезался в трамвай с пассажирами. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

«Авария произошла в районе остановки «Школа имени Зои и Александра Космодемьянских». Водитель грузовика ГБУ «Жилищник» впечатался в проезжающий трамвай», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что в результате ДТП у грузовика оказалась разрушена вся передняя часть. Водитель не пострадал.

Очевидцы сняли видео с места аварии и опубликовали в соцсетях. На нем видно, что пассажирам приходится выбираться из трамвая через окна.

По данным Telegram-канала 112, водитель «КамАЗа» решил поехать по трамвайным путям и врезался во встречный общественный транспорт.

До этого в Новой Москве на видео попала массовая авария с большегрузом. Водитель автомобиля Volkswagen выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовой машиной МАЗ, которая врезалась в автомобиль Haval. В результате ДТП три человека пострадали, один получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее на видео попало столкновение самосвала и бетономешалки в Сибири.