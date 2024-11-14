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На видео попало столкновение самосвала и бетономешалки в Сибири

На сибирской дороге попало на видео ДТП самосвала и бетономешалки

13 ноября самосвал и бетономешалка столкнулись на сибирской трассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Дорожные войны».

На кадрах видно, как водитель самосвала, пытаясь предотвратить ДТП, свернул с дороги. Те же действия сделала и бетономешалка, но водитель не справился с управлением, и грузовик перевернулся.

До этого в Новой Москве на видео попала жестокая авария с большегрузом, ДТП произошло в деревне Марьино. Сообщается, что водитель автомобиля Volkswagen выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ, который врезался в автомобиль Haval. В результате ДТП три человека пострадали, один получил травмы, несовместимые с жизнью.

12 ноября в Мордовии на видео попало, как самосвал переехал легковушку. Сообщается, что водитель Chevrolet не уступил дорогу грузовику с прицепом, в результате чего КАМАЗ переехал легковой автомобиль.

Ранее стало известно, что перевозил грузовик, обрушивший мост в Крыму.

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