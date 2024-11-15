Стали известны детали ДТП с КамАЗом и трамваем в Москве

В Москве иностранный специалист за рулем «КамАЗа» влетел в трамвай с пассажирами. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«ДТП произошло в районе метро Войковская на Ленинградке. Водитель почему-то решил, что ему можно по трамвайным путям, и врезался во встречный общественный транспорт с пассажирами», — говорится в публикации.

На месте работают правоохранители.

Очевидцы сняли видео с места ДТП и опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что пассажирам приходится выбираться из трамвая через окна.

До этого в Новой Москве на видео попала массовая авария с большегрузом. Водитель автомобиля Volkswagen выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовой машиной МАЗ, которая врезалась в автомобиль Haval. В результате ДТП три человека пострадали, один получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Подмосковье олень едва не спровоцировал ДТП и попал на видео.