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«АвтоВАЗ» официально заявил, когда появится новая модель Lada

«АвтоВАЗ»: выпуск Lada Iskra начнется весной 2025 года

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» весной следующего года начнет серийный выпуск новой модели Lada Iskra. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«В рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера седана Lada Iskra, который создан на полностью локализованной глобальной платформе, а серийное производство этого семейства стартует весной 2025 года», — говорится в сообщении.

Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

До этого стало известно, что в бета-режиме заработал сайт Lada в ОАЭ. На нем представлен весь текущий модельный ряд Lada, включая три модификации Granta (седан, лифтбэк и универсал Cross), Vesta (седаны и универсалы, включая версии Cross), фургоны и универсалы Largus, внедорожники Niva Legend и Travel, а также линейка автомобилей Sport и Sportline.

Ранее сообщалось, что в перечень автомобилей для чиновников добавили Lada Aura и Xcite X-Cross 8.

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