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В Москве КамАЗ врезался в трамвай с пассажирами и попал на видео

Появилось видео, как в Москве КамАЗ влетел в трамвай с пассажирами

В Москве «КамАЗ» влетел в трамвай, в котором находились пассажиры. Кадры с места событий публикуют в соцсетях.

По данным СМИ, авария случилась возле метро «Войковская». Информации о пострадавших нет. Однако на опубликованных кадрах видно, что пассажирам приходится выбираться из трамвая через окна.

До этого в Новой Москве на видео попала массовая авария с большегрузом. Водитель автомобиля Volkswagen выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовой машиной МАЗ, которая врезалась в автомобиль Haval. В результате ДТП три человека пострадали, один получил травмы, несовместимые с жизнью.

3 ноября в центре Москвы, на Москворецкой набережной, Honda влетела на полной скорости в стоящие на светофоре автомобили. От удара пассажира выбросило из машины на дорогу, и он оказался под колесами автомобиля, стоящего на светофоре.

Ранее два человека пострадали в массовом ДТП в Мытищах.

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