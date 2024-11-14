Два человека пострадали в массовом ДТП в Мытищах

В подмосковных Мытищах произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД по Московской области.

«Сегодня примерно в 19:30 около одного из домов, расположенных на Олимпийском проспекте, произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей», — говорится в сообщении.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. В связи с произошедшим движение на участке было затруднено. Автомобилистов призвали заранее выбирать пути объезда.

Накануне в Новой Москве на видео попала массовая авария с большегрузом. Водитель автомобиля Volkswagen выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовой машиной МАЗ, который врезался в автомобиль Haval. В результате ДТП три человека пострадали, один получил травмы, несовместимые с жизнью.

3 ноября в центре Москвы, на Москворецкой набережной, Honda влетела на полной скорости в стоящие на светофоре автомобили. От удара пассажира выбросило из машины на дорогу, и он оказался под колесами автомобиля, стоящего на светофоре.

Ранее в Подмосковье олень едва не спровоцировал ДТП и попал на видео.