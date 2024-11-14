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Стало известно, что перевозил грузовик, обрушивший мост в Крыму

Baza: фура с перевесом, из-за которой рухнул мост в Крыму, перевозила морковь

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МЧС России

Грузовик, из-за которого обрушился мост в Крыму, перевозил морковь. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Обрушение железобетонного моста в Джанкое произошло в тот момент, когда по нему проезжала фура, груженная морковью. По словам 43-летнего водителя, в кузове находилась 21 тонна груза. При этом грузоподъемность моста составляет 18 тонн», — говорится в сообщении канала.

13 ноября на участке трассы Джанкой — Маслово в Крыму произошло обрушение автомобильного моста. В это время на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. Из салонов машин спасатели достали двух пострадавших. На следующий день стало известно, что из-за обрушения моста в Джанкойском районе Крыма между полуостровом и Запорожской областью приостановлены грузовые железнодорожные перевозки. Прокуратура Крыма контролирует ход проверки обстоятельств случившегося.

Позже губернатор республики Сергей Аксенов заявил, что обрушившийся автомобильный мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой – Маслово в Крыму планируется восстановить в 2025 году.

Ранее автомобильный мост обвалился в Магадане.

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