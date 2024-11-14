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Губернатор Крыма рассказал, когда восстановят рухнувший из-за фуры мост

Аксенов: автомобильный мост в Крыму полностью восстановят в 2025 году

Рухнувший мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой – Маслово в Крыму собираются полностью восстановить в 2025 году. Об этом сообщил губернатор республики Сергей Аксенов.

По его словам, предварительный объем финансирования составляет около 180 млн рублей.

Сейчас продолжается разбор завалов моста, который рухнул накануне. Причиной инцидента стала перегрузка фуры, которая превысила допустимый вес на 13 тонн. При этом около места обрушения у дороги стоит знак, согласно которому максимальный размер большегрузов, допустимый для пересечения моста, составляет не более 18 тонн. Фура же, из-за которой рухнул мост, перевозила около 30 тонн, сообщил специалист.

В итоге мост упал на железнодорожные пути. В результате происшествия пострадали два человека, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии.

По словам сотрудников МЧС, специалисты ведомства сейчас занимаются устранением последствий обрушения, чтобы освободить железнодорожные пути. Восстановить движение поездов планируется в течение следующего дня. На месте происшествия работают 43 специалиста и 16 единиц техники. Прокуратура Крыма взяла под контроль проверку обстоятельств случившегося. Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее автомобильный мост обвалился в Магадане.

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