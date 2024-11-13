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В подорванной машине в Севастополе находился капитан Черноморского флота

Baza: во взорвавшемся в Севастополе авто был капитан 1-го ранга ЧФ

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Телеграм-канал «Чп / Севастополь»

В подорванном автомобиле в Севастополе за рулем находился капитан 1-го ранга Черноморского флота. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Его автомобиль стоял на парковке у магазина на улице Тараса Шевченко. Предварительно, в машине сработало СВУ. По словам очевидцев, водителю оторвало ноги», — говорится в публикации.

Машина взорвалась возле супермаркета на улице Тараса Шевченко. Мужчина не выжил.

До этого стало известно, что газовый баллон взорвался в кабине грузового автомобиля Volvo, двигавшегося по кольцевой дороге в Москве.

В результате водитель грузового автомобиля получил сильные ожоги лица и рук. Выбраться из машины мужчине помогли очевидцы происшествия. Граждане оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, а подоспевшие врачи увезли его в больницу имени Ф.И. Иноземцева.

Ранее водитель снял на видео последствия падения украинских БПЛА, летевших в Москву.

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