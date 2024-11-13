В подорванном автомобиле капитана в Севастополе нашли подозрительные следы

В Севастополе очевидцы нашли следы установки самодельного взрывного устройства (СВУ) в подорванном автомобиле военного. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Со слов севастопольцев, которые были рядом с машиной после взрыва, они видели дыру под днищем автомобиля — со стороны водителя. Такие отверстия образуются, если там было установлено самодельное взрывное устройство», — говорится в публикации.

Также отмечается, что взрыв произошел, когда машина двигалась в потоке других авто.

До этого стало известно, что в подорванном автомобиле в Севастополе за рулем находился капитан 1-го ранга Черноморского флота.

«По словам очевидцев, водителю оторвало ноги», — говорится в публикации Baza.

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