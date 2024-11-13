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Стало известно, кто находился за рулем взорвавшегося автомобиля в Севастополе

Mash: за рулем взорвавшегося автомобиля в Севастополе погиб военный

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Телеграм-канал «Чп / Севастополь»

Находившийся в салоне взорвавшегося автомобиля в Севастополе мужчина, вероятнее всего, был военным. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Мужчина, который был в салоне взорвавшейся машины, предварительно, военный. Очевидцы говорят, взрыв был такой силы, что двор напротив усыпало осколками авто», — говорится в сообщении канала.

Машина взорвалась возле супермаркета на улице Тараса Шевченко.

При взрыве пострадал водитель, ему оторвало ноги. Позже стало известно, что он не выжил.

До этого стало известно, что газовый баллон взорвался в кабине грузового автомобиля Volvo, двигавшегося по кольцевой дороге в Москве.

В результате водитель грузового автомобиля получил сильные ожоги лица и рук. Выбраться из машины мужчине помогли очевидцы происшествия. Граждане оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, а подоспевшие врачи увезли его в больницу имени Ф.И. Иноземцева.

Ранее на заправочной станции в Краснодарском крае взорвалась машина.

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