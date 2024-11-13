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В России оценили затраты на национальную автомобильную платформу

РБК: разработка российской автомобильной платформы обойдется в 87,8 млрд рублей

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В ближайшие три года институту Минпромторга РФ ФГУП «НАМИ» потребуются государственные субсидии в размере 87,8 млрд рублей, чтобы осуществить разработку отечественной модульной платформы для производства автомобилей. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил соответствующую поправку в проект бюджета на прошедшем 12 ноября заседании, сообщает РБК со ссылкой на таблицу поправок.

Размер субсидии на этот проект составит по 25,6 млрд руб. в 2025 и 2026 годах и 36,6 млрд руб. — в 2027 году. Предлагается, что средства будут направлены по национальному проекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» и госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Речь идет о деньгах, которые были перераспределены из резерва бюджета на мероприятия, входящие в состав нацпроектов.

9 ноября директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексей Матушанский заявил, что в России будет создана единая модульная платформа для автомобилей гольф-класса, среднего и бизнес-класса. По его словам, головную роль в процессе разработки будет играть ФГУП «НАМИ».

Ранее стало известно, почему российские авто продаются по цене иномарок.

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