В России появится единая платформа для легковых автомобилей

В России будет создана единая модульная платформа для автомобилей нескольких классов. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексея Матушанского.

«По автопрому мы закладываем разработку собственной модульной платформы в гольф–классе, среднем и бизнес–классе. Головную роль в этом процессе будет играть НАМИ. Задача стоит по унификации компонентной базы для этой платформы», — приводит издание слова Матушанского на баркемпе «Национальная технологическая революция 20.35» в Санкт-Петербурге.

Матушанский добавил, что ставка делается на платформу для последовательных гибридов и электромобилей. Головную роль в ее создании будет играть подведомственный Минпромторгу институт НАМИ, уточнил чиновник. Разработку платформы для автомобилей планируют поддержать федеральные власти.

Ранее китайский Hongqi представил обновленный кроссовер HS5, который призван конкурировать с Toyota RAV4.