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Стало известно, почему российские авто продаются по цене иномарок

Автоэксперт Подщеколдин: в России нет прописанной стратегии развития автопрома

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Depositphotos

Российские автомобили продаются по цене иномарок из-за отсутствия стратегии развития отечественного автопрома. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на президента Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдин.

«Меры, которые правительство предпринимает сейчас, – это латание дырок. А беда в том, что нет настоящей детально прописанной стратегии развития. Та, что есть сейчас, не работает. Говорят, производителям нужно собирать автомобили здесь, но спрашивается: из чего? Где компоненты, как наращивать локализацию?» — заявил он.

Эксперт добавил, что в России сначала надо было создавать компонентную базу и только потом организовывать производство машин.

До этого сообщалось, что в России сервисы каршеринга и проката машин поднимут стоимость своих услуг на 10–20% к концу 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на Национальный автомобильный союз (НАС).

«С приходом санкций ситуация ухудшилась: обслуживать авто стало дороже, цены на все подскочили, а новые машины по старым условиям дилеры уже не дают. Итог ощутим уже сейчас: у непопулярных сервисов убытки/прибыль примерно совпадают. Сколько принесли пользователи, столько же потратили на обслуживание», — заявили эксперты Национального автомобильного союза (НАС).

В НАС предупредили, что после повышения утилизационного сбора самые популярные машины с двухлитровыми двигателями подорожают более чем на 300 тыс. рублей. В связи с этим обновлять парк станет дороже, и сервисы окажутся вынуждены поднимать цены на услуги.

Ранее были названы три главные проблемы на рынке автозапчастей в России.

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