Нахамивший ради видео гаишникам пранкер попал под уголовное преследование

В Краснодаре местный блогер записал и опубликовал видео, как он хамит инспекторам ГИБДД, после этого на мужчину возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет по Краснодарскому краю.

«Сегодня в интернет-пространстве были опубликованы сведения о том, что на одной из улиц Краснодара мужчина совершает противоправные действия в отношении сотрудников полиции, снимая это на видео и публикуя в социальной сети», — написали в ведомстве.

На кадрах видно, что мужчина открыл дверь патрульной машины и первый начал агрессивный диалог с сотрудниками полиции. Прохожий попросил инспекторов ДПС довезти его до конкретного адреса, на что получил отрицательный ответ. Тогда злоумышленник принялся хамить и насмехаться над сотрудниками ГИБДД.

Сообщается, что по поручению руководителя СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий отношении сотрудников полиции. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепления доказательств.

До этого сообщалось, что в Подмосковье школьники на каршеринге устроили гонки с гаишниками и попали на видео.