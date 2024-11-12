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Нахамивший ради видео гаишникам пранкер попал под уголовное преследование

В Краснодаре возбудили уголовное дело на блогера, хамившего гаишникам ради видео

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Краснодаре местный блогер записал и опубликовал видео, как он хамит инспекторам ГИБДД, после этого на мужчину возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет по Краснодарскому краю.

«Сегодня в интернет-пространстве были опубликованы сведения о том, что на одной из улиц Краснодара мужчина совершает противоправные действия в отношении сотрудников полиции, снимая это на видео и публикуя в социальной сети», — написали в ведомстве.

На кадрах видно, что мужчина открыл дверь патрульной машины и первый начал агрессивный диалог с сотрудниками полиции. Прохожий попросил инспекторов ДПС довезти его до конкретного адреса, на что получил отрицательный ответ. Тогда злоумышленник принялся хамить и насмехаться над сотрудниками ГИБДД.

Сообщается, что по поручению руководителя СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий отношении сотрудников полиции. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепления доказательств.

До этого сообщалось, что в Подмосковье школьники на каршеринге устроили гонки с гаишниками и попали на видео.

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