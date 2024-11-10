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Стало известно о перекрытиях дорог в Москве в ноябре

В Москве перекроют участок Каширского проезда в ноябре

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Москве с 21 ноября до 20 мая перекроют движение на участке Каширского проезда. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«С 21 ноября 2024 г. до 20 мая 2025 г. участок Каширского проезда будет закрыт для движения в зависимости от даты и времени», — говорится в публикации.

Причина перекрытия — строительные работы.

Кроме того, с 11 до 20 ноября на одном из участков Каширского проезда будут закрыты парковка и одна полоса движения.

До этого в Татарстане на трассе М7 «Волга» произошло ДТП с участием двух большегрузов, после столкновения машины загорелись. Авария произошла на мосту через Волгу, из-за нее на трассе перекрыли движение, а пробка в районе ДТП растянулась на 6 км. Кроме того, из-за перекрытия движения по мосту образовалась пробка в направлении паромной переправы.

Трассу М-7 из-за аварии и пожара перекрыли до утра. Из-за этого жители города Иннополис не могли проехать домой из Казани.

Ранее огромные пробки парализовали Россию и попали на камеру.

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