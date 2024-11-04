Огромные пробки парализовали Россию и попали на камеру

В России дороги в не менее трех регионах «встали» из-за огромных пробок. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Пробка на трассе М-5 в Челябинской области. Люди уже больше суток не могут сдвинуться с места. Пришлось ночевать в машинах. Из-за усилившегося ночью снегопада пробка растянулась до Башкортостана», — говорится в публикации.

Кроме того, многокилометровый затор образовался на М-4 на въезде в Ростов-на-Дону из-за ДТП с грузовиком.

До этого в Татарстане на трассе М7 «Волга» произошло ДТП с участием двух большегрузов, после столкновения машины загорелись. Авария произошла на мосту через Волгу, из-за нее на трассе перекрыли движение, а пробка в районе ДТП растянулась на 6 км. Кроме того, из-за перекрытия движения по мосту образовалась пробка в направлении паромной переправы.

Трассу М-7 из-за аварии и пожара перекрыли до утра. Из-за этого жители города Иннополис не могли проехать домой из Казани.

Ранее в Москве из-за ДТП оказалось затруднено движение.