В Японии заявили об угрозе роста стоимости машин после победы Трампа

Протекционистская политика избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в сфере экономики грозит повышением стоимости производства автомобилей в США. Об этом сообщила японская газета Nikkei.

Авторы обратили внимание на план Трампа по введению тарифов в размере 10-20% на весь импорт. По их словам, реализация подобной идеи может нанести серьезный удар по автомобильной промышленности. При этом проблема касается как уже готовые машины, так и комплектующие для них.

Журналисты отметили, что введение тарифов повысит стоимость одного автомобиля примерно на $4 тыс. Сейчас в США за год изготавливается порядка 10 млн машин. Следовательно, общий рост затрат составит $40 млрд.

При этом издание предположило, что план Трампа может затронуть и другие сферы экономики. В частности, сталелитейную промышленность.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее победа Трампа увеличила состояние 10 богатейших людей мира на рекордную сумму.