Победа Трампа увеличила состояние 10 богатейших людей мира на рекордную сумму

Сообщения о победе избранного президента США Дональда Трампа на выборах помогли 10 богатейшим людям мира увеличить свое состояние суммарно на $63,5 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, больше всего разбогател американский предприниматель Илон Маск. После новостей о победе Трампа состояние основателя компании SpaceX выросло на 10,1% ($26,5 млрд), достигнув $290,3 млрд.

На второй строчке рейтинга расположился основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос, который стал богаче на 3,2% ($7,14 млрд). Замкнул тройку лидеров руководитель корпорации Oracle Ларри Эллисон. Его состояние выросло на 5,4% ($9,88 млрд).

Также в списке сообщения о победе Трампа на выборах позволили увеличить состояние создателя Microsoft Билла Гейтса, бывшего генерального директора корпорации Стива Балмера, основателей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина, а также главы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и руководителей криптобирж Брайана Армстронга и Чанпэна Чжао.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее стало известно, как победа Трампа отразится на российской экономике.