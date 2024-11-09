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Появилось видео с моментом столкновения фур, сгоревших в Челябинской области

Под Усть-Катавом момент столкновения и пожара двух фур попал на видео

Момент тяжелого столкновения фур на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области снял видеорегистратор ехавшего следом автомобиля. Видеозапись размещена в паблике «Трасса М5 УфаЧелябинск» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что авария произошла на двухполосном участке дороги с уклоном. Автомобиль, следовавший на спуск, выехал на встречную полосу и по диагонали врезался во встречную фуру, которая ехала на подъем. В результате оба большегруза вылетели с дороги, проломив ограждение, и загорелись. После этого в них врезались другие машины.

В Госавтоинспекции Челябинской области уточнили, что всего в аварии на трассе М-5 под Усть-Катавом участвовали четыре автомобиля, двум водителям выжить не удалось. Еще один водитель получил травмы.

Ранее попал на видео момент наезда автобуса на пенсионера в подмосковном Клину.

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