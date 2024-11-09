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Появилось видео, как в Подмосковье автобус переехал пенсионера на остановке

В Подмосковье попал на видео момент наезда автобуса на пенсионера на остановке

В подмосковном городе Клин автобус переехал пенсионера при отправлении с остановки. Видеозапись с моментом наезда опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

На кадрах с камеры наблюдения, установленной в автобусе, видно, что пожилой человек спешил войти в открытую дверь, но оступился и упал. Его голова оказалась на проезжей части. Водитель автобуса после этого закрыл двери и продолжил движение. При этом он наехал на лежащего человека.

Спасти пострадавшего не удалось. Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначено СМЭ», — отмечается в сообщении СК.

Ранее стало известно, что под Нижним Новгородом водитель Audi провез на багажнике инспектора ДПС.

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