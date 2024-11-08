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Под Нижним Новгородом водитель Audi протащил инспектора ДПС на багажнике

В Нижегородской области водитель сбил инспектора ДПС и протащил на багажнике

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Depositphotos

В Дзержинске Нижегородской области водитель Audi Q5 сбил инспектора ДПС и 200 метров протащил его на багажнике своего автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, инспекторы ДПС попытались остановить водителя, который ездил по дворовой территории. В момент, когда полицейский подошел, водитель попытался скрыться и ударил инспектора левым бортом автомобиля. В это время второй полицейский разбил заднее стекло Audi и ухватился за машину. Водитель нажал на газ и проехал еще около 200 метров, после чего был задержан.

На водителя с признаками опьянения составили 10 административных протоколов. Также ему грозит уголовная ответственность за применение насилия к представителю власти: инспектор ДПС в результате его действий получил ушибы и ссадины.

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