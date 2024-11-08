«Маршрутка» с пассажирами врезалась в опору камеры фотофиксации в Тюмени

Маршрутный автобус, в салоне которого находились пассажиры, врезался в опору камеры фотофиксации в Тюмени. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Тюменской области.

В заявлении отмечается, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на перекрестке улиц Малыгина и Холодильная. Водитель городского автобуса, следовавшего по 6-му маршруту, допустил столкновение с опорой камеры фотофиксации.

«По информации Госавтоинспекции, пострадали 10 пассажиров автобуса», — рассказали в надзорном органе.

Там уточнили, что большинство людей получили ушибы и иные травмы.

На фоне аварии прокуратура организовала проверку, в ходе которой специалисты установят все обстоятельства случившегося. После ее завершения действиям ответственных лиц будет дана соответствующая правовая оценка, в том числе по части соблюдения требований безопасности при организации пассажирских перевозок и при осуществлении дорожного движения.

7 ноября на автомобильной дороге Красноярск — Енисейск в Красноярском крае перевернулся пассажирский автобус, в результате чего травмы различной степени тяжести получили 26 человек. В качестве предварительных причин ДТП были названы гололед и дожди, а также неправильный выбор скорости водителем транспортного средства.

Ранее в Санкт-Петербурге засняли, как у пассажирского автобуса во время движения отлетело колесо.