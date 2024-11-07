Число пострадавших в ДТП под Красноярском увеличилось до 26

Количество пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском увеличилось до 26 человек. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре региона.

«Из 26 пострадавших четверо продолжают находиться в больнице под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время движения пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, что и привело к получению ушибов в момент опрокидывания автобуса. Среди них находились работники «СибАгро», которые официально в компании не трудоустроены.

7 ноября пассажирский автобус опрокинулся на 80-м километре автомобильной дороги Красноярск — Енисейск. ДТП произошло в 08:00 по местному времени. В прокуратуре сообщили, что транспортное средство принадлежит акционерному обществу «Сибагро». В момент столкновения в автобусе находились 36 человек.

Предварительными причинами аварии назвали неправильный выбор скорости водителем автобуса, а также гололед и дожди.

Ранее момент массовой аварии в центре Москвы попал на видео.