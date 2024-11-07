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Стала известна причина ДТП с автобусом в Красноярском крае

Причиной аварии с автобусом под Красноярском стала плохая погода

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Прокуратура Красноярского края

Неправильный выбор скорости, а также гололед и дожди стали предварительными причинами аварии с пассажирским автобусом в Большемуртинском районе Красноярского края. Об этом сообщает главное управление МВД России по Красноярскому краю в своем Telegram-канале.

«Предварительной причиной происшествия стал неправильно выбранный водителем скоростной режим, который не соответствовал сложным погодным условиям и состоянию дорожного покрытия», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, водитель автобуса перед поездкой не проверил состояние транспорта и не прошел технический осмотр. В момент столкновения в автобусе находились 36 человек. В результате аварии ранения получили 18 человек, их госпитализировали. Лица, которые были причастны к выпуску транспорта для перевозки, будут привлечены к ответственности за случившееся.

До этого сообщалось, что пассажирский автобус опрокинулся на 80-м километре автомобильной дороги Красноярск — Енисейск. ДТП произошло в 08:00 по местному времени. В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что транспортное средство принадлежит акционерному обществу «Сибагро».

Ранее в Москве произошло жесткое ДТП с участием пассажирского автобуса и легковой машины.

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