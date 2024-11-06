На видео попало, как у автобуса в Санкт-Петербурге на ходу отлетело колесо

В Санкт-Петербурге у автобуса, проезжавшего мимо города Колпино, отлетело колесо во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком», который также разместил видеозапись с места происшествия.

На видео видно, что колесо выкатилось на встречную полосу движения параллельно автобусу. Очевидцы сообщают, что автомобиль встал на обочину и включил аварийную сигнализацию. В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» рассказали, что никто не пострадал.

До этого на видео попало, как водитель маршрутки в Красногорске пригрозил пассажиру «вызовом чеченцев». В Подмосковье шофер маршрутки 833К «Павшино-Опалиха» отказался перевозить людей и устроил скандал, на это отреагировал один из пассажиров, который запечатлел на видео отсутствие в автобусе опознавательных знаков и информации о перевозчике. Водитель также отказался называть свое имя и другие личные данные, заверив, что транспорт относится к грузовому.

Ранее видеорегистратор заснял, как у «КамАЗа» на скорости отвалилось колесо и полетело в машину.