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На видео попало, как у автобуса в Санкт-Петербурге на ходу отлетело колесо

В Санкт-Петербурге попало на видео, как у автобуса на ходу отлетело колесо

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Телеграм-канал Петербург с огоньком

В Санкт-Петербурге у автобуса, проезжавшего мимо города Колпино, отлетело колесо во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком», который также разместил видеозапись с места происшествия.

На видео видно, что колесо выкатилось на встречную полосу движения параллельно автобусу. Очевидцы сообщают, что автомобиль встал на обочину и включил аварийную сигнализацию. В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» рассказали, что никто не пострадал.

До этого на видео попало, как водитель маршрутки в Красногорске пригрозил пассажиру «вызовом чеченцев». В Подмосковье шофер маршрутки 833К «Павшино-Опалиха» отказался перевозить людей и устроил скандал, на это отреагировал один из пассажиров, который запечатлел на видео отсутствие в автобусе опознавательных знаков и информации о перевозчике. Водитель также отказался называть свое имя и другие личные данные, заверив, что транспорт относится к грузовому.

Ранее видеорегистратор заснял, как у «КамАЗа» на скорости отвалилось колесо и полетело в машину.

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