Названы модели лимузинов, которые перевозили гостей БРИКС

В прошлом месяце в Казани прошел саммит БРИКС, обо всех представительских бронированных лимузинах лидеров альянса рассказал портал Motor. Издание сообщило, что преимущественно делегаты использовали автомобили китайской марки Hongqi, а высокопоставленным гостям и главам государств предоставили лимузины Aurus из Гаража особого назначения (ГОН).

«Практически всех глав государств встречали «Аурусами», но официальным партнером саммита БРИКС была марка Hongqi. Организаторам предоставили 227 автомобилей китайского бренда: основу составляли бизнес-седаны H5, но важных гостей встречали более комфортными седанами H9 и минивэнами HQ9», — сообщили в издании.

Владимир Путин прибыл на саммит БРИКС на Aurus Senat, с мая ГОН использует обновленную модель лимузина. При этом автомобиль президента России, как и другие машины ГОНа, механики переобули в зимние шины заранее. Большинство автомобилей в Казань доставили из Владивостока, это объясняется тем, что в сентябре их задействовали на Восточно-экономическом форуме.

Привезли для национальных лидеров более 30 машин разных конфигураций Aurus Senat. Так, для премьер-министра Индии Нарендре Моди был подготовлен броневик. Со второго дня саммита от лица Индии выступал министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, которому выделили небронированный Senat с другими номерами.

Выделялся на фоне других белый кортеж президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова обилием хрома: специально для туркменского лидера сделали другую решетку радиатора и кастомные воздухозаборники переднего бампера.

Ранее сообщили, что запчасти для премиальных автомобилей резко подорожали. за