Кабмин высказался об идее уведомлять о превышении скорости маячком

Правительство России видит угрозу безопасности дорожного движения в законопроекте, который предлагает уведомлять автомобилистов о превышении скорости с помощью маячка красного цвета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст заключения кабмина.

По мнению авторов этой инициативы, информирование водителей о нарушении может психологически заставить их чувствовать себя нарушителями, что позволит автомобилистам стать более внимательными при движении.

«Реализация положений законопроекта может повлечь за собой угрозу безопасности дорожного движения, поскольку подача сигнала красного цвета в указанном случае будет отвлекать внимание водителя транспортного средства от управления им», — говорится в документе.

Кабмин отметил, что реализация предложенных идей повлечет увеличение нагрузки на бюджеты российских регионов. При этом в самом законопроекте не определены источники и порядок исполнения дополнительных расходных обязательств. В связи с этим документ призвали доработать.

В конце октября Минтранс предложил увеличить штраф за неоплату проезда по платным дорогам легковых автомобилей в 6,6 раза. Соответствующий проект федерального закона с изменениями в КоАП ведомство разместило на публичное обсуждение.

Ранее депутат Михаил Ветров призвал разрешить управлять автомобилем с 16 лет.