Штраф за проезд «зайцем» по платным трассам вырастет более чем в 6 раз

Минтранс предложил увеличить штраф за неоплату проезда по платным дорогам легковых автомобилей в 6,6 раза. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса России. Соответствующий проект федерального закона с изменениями в КоАП ведомство разместило на публичное обсуждение.



«Документом предлагается увеличить штраф за неоплату проезда по платным автодорогам с 1,5 до 10 тыс. рублей для легковых и с 5 до 30 тыс. рублей для грузовых авто», — говорится в законопроекте.

Кроме того, в ведомстве предложили ввести штраф 50 тыс. рублей для иностранных перевозчиков и отменить скидку 50% при оплате штрафа в течение 20 дней.

Инициатива связана с тем, что действующие штрафы ниже или сопоставимы со стоимостью проезда. Этим пользуются недобросовестные водители — погашают только штраф, но не задолженность за проезд.

До этого глава «Автодора» Вячеслава Петушенко заявил, что компания планирует создать базу данных, в которую будут собираться изображения всех транспортных средств, когда-либо проезжавших по платным дорогам.

«Без создания базы данных всех пользователей (а мы фиксируем все транспортные средства) добиться 100% сборов платы невозможно. Сейчас главная задача — создать в рамках законодательства базу пользователей и максимальное количество транспортных средств оцифровать», — сказал Петушенко.

Он отметил, что если номер залеплен снегом, но автомобиль ранее ездил по платным дорогам «Автодора», нейросеть его запомнила — по марке, цвету, сколу на стекле, антенне. Таким образом она сумеет идентифицировать любую машину. В итоге станет понятно, кому выставлять счет за проезд.

Ранее сообщалось, что Москва воспользовалась правом штрафовать за неоплаченный проезд по платным трассам.