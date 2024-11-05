Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЛДПР предложила мгновенно сообщать водителям о нарушении ПДД

ЛДПР внесет в ГД проект о мгновенном информировании водителей о нарушении ПДД

close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Депутаты Государственной думы от ЛДПР, возглавляемые председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым, подготовили законопроект, направленный на то, чтобы информировать водителей о нарушениях правил дорожного движения (ПДД) с помощью красного сигнала сразу после их обнаружения. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект включает изменения в федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации».

«При фиксации [нарушения] работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами превышения установленной скорости одновременно подается сигнал красного цвета», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы считают, что такой сигнал позволит водителю оперативно узнать о допущенном нарушении, а не ждать уведомления в течение нескольких дней, что сделает его более внимательным на протяжении всего пути. Согласно пояснительной записке, превышение скорости является одним из наиболее распространенных и опасных нарушений ПДД, и данная инициатива может стать эффективным инструментом для их профилактики.

«Сегодня ряд комплексов предупреждают о нарушении, например, скоростного режима. Однако не все камеры оснащены подобным функционалом информирования. Мы предлагаем распространить такую практику повсеместно, чтобы водители знали о нарушении ПДД», — подытожил Нилов.

До этого сообщалось, что власти Подмосковья собираются объединить все дорожные камеры региона в новую государственную информационную систему.

Ранее в России завершилась процедура обсуждения изменений в ПДД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами