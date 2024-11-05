ЛДПР предложила мгновенно сообщать водителям о нарушении ПДД

Депутаты Государственной думы от ЛДПР, возглавляемые председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым, подготовили законопроект, направленный на то, чтобы информировать водителей о нарушениях правил дорожного движения (ПДД) с помощью красного сигнала сразу после их обнаружения. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект включает изменения в федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации».

«При фиксации [нарушения] работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами превышения установленной скорости одновременно подается сигнал красного цвета», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы считают, что такой сигнал позволит водителю оперативно узнать о допущенном нарушении, а не ждать уведомления в течение нескольких дней, что сделает его более внимательным на протяжении всего пути. Согласно пояснительной записке, превышение скорости является одним из наиболее распространенных и опасных нарушений ПДД, и данная инициатива может стать эффективным инструментом для их профилактики.

«Сегодня ряд комплексов предупреждают о нарушении, например, скоростного режима. Однако не все камеры оснащены подобным функционалом информирования. Мы предлагаем распространить такую практику повсеместно, чтобы водители знали о нарушении ПДД», — подытожил Нилов.

До этого сообщалось, что власти Подмосковья собираются объединить все дорожные камеры региона в новую государственную информационную систему.

Ранее в России завершилась процедура обсуждения изменений в ПДД.