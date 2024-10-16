В России призвали разрешить управлять автомобилем с 16 лет

В России нужно ввести разрешение на получение прав и управление автомобилем или мотоциклом с 16 лет, считает депутат муниципального образования Санкт-Петербурга, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Соответствующее обращение он направил начальнику ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову, передает RT со ссылкой на копию письма.

Сегодня управлять машиной россияне могут лишь с 18 лет. При этом в разных странах к возрасту, в котором можно получить права, относятся по-разному, во многих из них права можно получить раньше, напомнил Ветров.

Он призвал обратить внимание на растущую автомобилизацию, и подчеркнул, что жители давно просят ввести некоторые послабления в нормы законодательство касательно допуска к управлению машиной. Депутат призвал снизить возраст, в котором можно получить права, до 16-17 лет.

До этого в Госдуме предложили выдавать водительские права на 15 лет вместо 10 лет, если автомобилист не нарушал ПДД. По мнению авторов инициативы, таким образом удастся замотивировать автомобилистов водить без нарушений, а добросовестные водители окажутся в плюсе, так как им придется реже проходить медосмотры и платить пошлину.

Ранее в России приняли закон о лишении прав за сокрытие номеров.