Названа причина крупной аварии с 11 автомобилями в Москве

В Москве 11 автомобилей на Щелковском шоссе попали в ДТП из-за гололедицы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«11 авто попали в ДТП на Большой Черкизовской в Москве из-за сильной гололедицы на дороге. Никто из участников не пострадал», — говорится в публикации.

Причины аварии выясняются.

В результате аварии движение в сторону области оказалось затруднено на 2,2 км.

До этого в Саратовской области произошло жесткое ДТП с автобусом и пятью легковыми автомобилями.

«По улице Орджоникидзе города Балашова произошло столкновение автомобилей: Audi, двух Lada Priora, автобуса, Lada Vesta и Renault Logan», — сообщает региональное отделение ГИБДД.

В результате ДТП пострадал как минимум один человек — это мужчина, который находился в Lada Priora. Его госпитализировали.

Ранее москвич напал на шлагбаум и попал на видео.