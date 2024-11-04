Автобус с россиянами попал в жесткое ДТП, столкнувшись с пятью машинами

В Саратовской области произошло жесткое ДТП с автобусом и пятью легковыми автомобилями. Об этом сообщает региональное отделение ГИБДД в своем Telegram-канале.

«По улице Орджоникидзе города Балашова произошло столкновение автомобилей: Audi, двух Lada Priora, автобуса, Lada Vesta и Renault Logan», — говорится в публикации.

В результате ДТП пострадал как минимум один человек — это мужчина, который находился в Lada Priora. Его госпитализировали.

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