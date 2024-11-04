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Москвич напал на шлагбаум и попал на видео

В Москве мужчина атаковал шлагбаум и попал на видео

В столице мужчина по неизвестной причине решил напасть на шлагбаум. Об этом сообщается в Telegram-канале «Москва сейчас».

«Агрессивный москвич объявил войну шлагбаумам на улице Ефремова. Что плохого шлагбаумы сделали мужчине — неизвестно», — говорится в публикации.

При этом местные жители рассказали, что это не первый раз, когда их сосед атакует шлагбаум.

До этого пассажир в состоянии алкогольного опьянения отказался платить таксисту после поездки и обстрелял его автомобиль.

По информации СМИ, инцидент произошел 27 октября в городе Коммунар. Пьяный мужчина доехал до дома на такси, однако после этого отказался оплачивать поездку, направился в сторону дома и не открыл водителю шлагбаум для въезда на территорию жилого комплекса «Строитель».

Ранее в Подмосковье женщина за рулем авто разнесла парковку и попала на видео.

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